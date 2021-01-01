والده: موريبا رفض مانشستر سيتي حتى يصبح مثلاً أعلى في برشلونة

اللاعب انفجرت موهبته هذا الموسم

كشف والد موهبة برشلونة الجديدة إلياش موريبا عن تفاصيل مثيرة بخصوص توقيعه مع الفريق واختياره الاستمرار على الرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي.

موريبا من مواهب "لاماسيا" برشلونة ودخل في حسابات رونالد كومان هذا الموسم وتحول لقطعة أساسية في اللقاءات الأخيرة.

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وتحدث والده مامادي، والذي قال مراسل بي إس سبورت أشرف بن عياد أنه سيتولى إدارة أعماله بدلاً من جوناثان بينيت، مع "سبورت" حول كواليس بداياته.

وقال مامادي: "كانت المفاوضات متعثرة مع برشلونة، فقابلنا المدير الرياضي لمانشستر سيتي وشرح لنا مشروعه، أعجبنا لأنهم كانوا يراهنون عليه كثيراً".

وأضاف: "بعد أسابيع اشترينا تذاكر الطيران وكنا في الطريق بالفعل لتوقيع العقود ولكن قمت أنا بإلغاء الأمر برمته".

وواصل الأب: "أردته أن يصبح مثلاً أعلى للأجيال المقبلة في برشلونة، وأن يكون إثباتاً أن برشلونة يراهن على الشباب، في بعض الأحيان تعثرت المفاوضات".

وختم: "في يوم من الأيام قمت وذهبت لبرشلونة بمفردي وقلت لهم أحب برشلونة ولكن يجب أن تبذلوا المجهود للحفاظ على إلياش، كان وضعاً صعباً ولكن باكيرو وأبيدال حسما الأمر في النهاية".

يذكر أن تقارير في إسبانيا نقلت وجود اهتمام من مانشستر يونايتد ولايبزيج بضم النجم الشاب في الصيف المقبل.