والده: خاميس أراد أتلتيكو مدريد ولكن الريال رفض

لماذا رفض ريال مدريد رغبة خاميس رودريجيز بالرحيل إلى أتلتيكو مدريد؟ ولماذا لم يوافق على عرض نابولي رغم وجود أنشيلوتي؟

قال خوان كارلوس ريستريبو والد نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز بالتبني إن الفريق الملكي رفض بيع اللاعب الكولومبي إلى أتلتيكو مدريد بحجة أنه لاعب مهم.

وكان خاميس قد صرح في وقت سابق بأن ريال مدريد رفض عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وحول ذلك، قال قال خوان كارلوس ريستريبو في تصريحات لديفينسا سنترال إن إدارة ريال مدريد أبلغتهم أن خاميس لاعب مهم للفريق ولن يرحل.

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وأضاف: "رغبة خاميس كانت الانتقال إلى أتلتيكو مدريد لأنه لم يكن يريد الرحيل عن إسبانيا، ولذلك لم يكن مرتاحًا فيما يتعلق بعرض نابولي"

وتابع: "رغبته كانت اللعب في مدريد، هذا لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات وعروض من قبل أندية أخرى أيضًا، إنه يشعر بالراحة في إسبانيا"

وأردف: "تواجد أنشيلوتي كان دافعًا للانتقال إلى نابولي، ولم يكن هناك مشكلة على الإطلاق سوى أنه كان متحمسًا للبقاء في مدريد لأسباب عائلية بعيدة عن كرة القدم"

وأكمل: "خاميس ليس لديه شيء سلبي ناحية نابولي. بالنسبة لأوسبينا غإن العلاقة بينهما سوية وعظيمة، مهنية وإنسانية وليس بها أي مشاكل"

وأكد: "الموسم المقبل؟ لا نعلم ماذا سيحدث وأين سيكون خاميس، ولكن يجب أن يكون هناك حل يمكن أن يرضي جميع الأطراف ويخدم مصلحة الجميع"

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يذكر أن خاميس رودريجيز قد انتقل إلى ريال مدريد في 2014 قادمًا من موناكو، ثم رحل إلى بايرن ميونخ في 2017 على سبيل الإعارة لموسمين، ثم عاد إلى الفريق الملكي قبل بداية الموسم الحالي.