خاميس: ريال مدريد رفض انتقالي لأحد كبار الدوري الإسباني

صانع الألعاب الكولومبي يريد اكتشاف نفسه من جديد

كشف خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، عن تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

خاميس عاد إلى ريال مرة أخرى الصيف الماضي، بعدما لعب موسمين بقميص بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، حيث رفض النادي الألماني شراء اللاعب بصفة نهائية.

العديد من التقارير الصحفية، ربطت الكولومبي بالرحيل عن ريال، وتلقيه العديد من العروض كان أبرزها من الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد.

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وهو ما علق عليه اللاعب قائلاً:"كانت هناك العديد من العروض للتعاقد معي، أبرزها من فريق إسباني كبير لن أذكر اسمه، ولكن ريال مدريد رفض الفكرة".

وأضاف:"ظننت أن الصفقة تمت، ولكن ريال رفض انتقالي لهذا النادي على وجه التحديد، ورحبوا بانضمامي لفريق آخر".

وتابع:"تلقيت بعض العروض الأخرى، أهمها من أحد أندية الدوري الإيطالي، ولكني لم أقتنع بهذه الفكرة، وكذلك وكيلي جورج مينديش أخبرني بعرض صيني رفضته لرغبتي في الاستمرار بالدوريات الأوروبية".

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وفي نهاية حديثه نفى رودريجيز وجود أي خلافات بينه وزين الدين زيدان مدرب ريال، وأشار إلى طموحه لاكتشاف نفسه من جديد مع الفريق الإسباني.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة شارك في 14 مباراة فقط مع ريال هذا الموسم، نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.