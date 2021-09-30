والدة رونالدو تعارض فكرة زواجه من جورجينا!

والدة رونالدو تطالبه بعدم الزواج من جورجينا رودريجيز.

يحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو مع صديقته جورجينا رودريجيز أن يتأقلما على حياتهما الجديدة في مدينة مانشستر، وذلك بعد العودة العاطفية للاعب إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جورجينا كشفت في وقت سابق أنها تتمنى الزواج من رونالدو، وذلك في فيلم وثائقي سيتم عرضه عبر منصة البث الرقمي "نتفلكس" عن حياتها مع كريستيانو رونالدو.

وعندما سئلت عما إذا كانت ستتزوج من رونالدو قريبًا، أومأت جورجينا برأسها نحو البرتغالي وقالت: "الأمر لا يعتمد علي، أتمنى".

لكن الآن، يبدو أن الأمور لن تكون وردية، لأن دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو غير راضية عن فكرة زواج ابنها من عارضة الأزياء الأرجنتينية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت عن وسائل إعلام برتغالية أن أحد أصدقاء رونالدو المقربين قال: "دولوريس توصي بعدم زواج رونالدو من جورجينا، لأنها تعتقد أن الأمور الوحيد الذي تريده هو الاستفادة من الوضع المالي".

تلك التصريحات جاءت في ضوء حديث جورجينا الأخير الذي أكدت خلاله على أنها تتمنى الزواج من البرتغالي.

ومنذ أن بدأت العلاقة بين رونالدو وجورجينا خرجت الكثير من الشائعات عن زواجهما بشكل سري، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن والدة اللاعب لا ترى هذه العلاقة بشكل إيجابي.

رونالدو وجورجينا مرتبطان منذ عام 2016، وكانت في ذلك الوقت تعمل في متجر أزياء في العاصمة الإسبانية مدريد، وتحصل على 11.5 يورو في الساعة الواحدة.

جورجينا رودريجيز أنجبت بنتًا من رونالدو يبلغ عمرها الآن ثلاث سنوات، كما تلعب دور الأم لأطفال البرتغالي الثلاثة الآخرين.

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