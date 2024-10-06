بعد واقعة كورتوا.. تحرك قضائي رسمي لحل أولتراس أتلتيكو مدريد!

ما خطوة رابطة الليجا؟

شهدت مواجهة ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني، العديد من الأحداث المثيرة للجدل.

وتعادل الغريمان (1-1) يوم الأحد الماضي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الثامنة من الليجا، التي يتصدرها برشلونة.

وألقت مجموعة أولتراس أتلتيكو المقذوفات على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، ما تسبب في حالة من الاضطراب، لتتوقف المباراة عدة دقائق.

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وحسب "COPE"، فإن رابطة الدوري الإسباني اتخذت الخطوات الأولى لمقاضاة أولتراس أتلتيكو مدريد، مطالبة بحل الرابطة وإغلاق أي مقرات تابعة لها ووقف أي أنشطة مستقبلية.

وطالبت الرابطة اللجنة الحكومية لمكافحة العنف في الرياضة بالتعامل مع مجموعة الأولتراس، التي تورطّت في 142 حادثة خلال الفترة بين موسمي 2015/16 و2022/23.

ويبدو أن هذا التحرك هو جزء من معركة أوسع نطاقًا من جانب رابطة الدوري الإسباني للتعامل مع قضية العنف المتزايد لمجموعات الأولتراس في كرة القدم الإسبانية.