واقعة جديدة تؤكد انهيار العلاقة بين إيسكو وسولاري

هل يستغل يوفنتوس الأزمة بين المدرب الأرجنتيني وصانع ألعاب ريال مدريد؟

تتواصل الأزمة بين سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، وصانع ألعابه الإسباني إيسكو بالفترة الأخيرة.

إيسكو لعب مواجهة ليجانيس التي خسرها ريال بهدف دون رد بكأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى الدور القادم رغم الهزيمة.

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ولعدم ظهوره بالمستوى المطلوب قرر سولاري تبديل اللاعب بعد مرور 68 دقيقة من عمر المباراة.

مواجهة ليجانيس شهدت فصلاً جديداً لتوتر العلاقة بين الثنائي، حيث لم يصافح أي منهما الآخر قبل التوجه لحافلة الفريق.

ويأتي ذلك لشعور اللاعب بالضيق من تجاهل سولاري له وعدم إشراكه كأساسي، رغم الأزمة الهجومية التي يعاني منها ريال.

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هل تعتقد أن بإمكان وهبي الانتقال من سانت إيتيان إلى نادٍ أكبر بعض الشيء وخوض تحدٍ جديد؟ 🤔



💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وعلى الجانب الآخر فقد المدرب الأرجنتيني ثقته باللاعب، حيث أشركه بأكثر من مركز في مواجهتي ليجانيس وريال بيتيس دون تقديم الإضافة المطلوبة منه.

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ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين سولاري وإيسكو، على أن تنتهي بحالة رحيل أي منهما عن النادي الإسباني.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يعتبر هو أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الإسباني.