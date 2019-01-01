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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

واقعة جديدة تؤكد انهيار العلاقة بين إيسكو وسولاري

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Getty/Goal
هل يستغل يوفنتوس الأزمة بين المدرب الأرجنتيني وصانع ألعاب ريال مدريد؟

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تتواصل الأزمة بين سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، وصانع ألعابه الإسباني إيسكو بالفترة الأخيرة.

إيسكو لعب مواجهة ليجانيس التي خسرها ريال بهدف دون رد بكأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى الدور القادم رغم الهزيمة.

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ولعدم ظهوره بالمستوى المطلوب قرر سولاري تبديل اللاعب بعد مرور 68 دقيقة من عمر المباراة.

مواجهة ليجانيس شهدت فصلاً جديداً لتوتر العلاقة بين الثنائي، حيث لم يصافح أي منهما الآخر قبل التوجه لحافلة الفريق.

ويأتي ذلك لشعور اللاعب بالضيق من تجاهل سولاري له وعدم إشراكه كأساسي، رغم الأزمة الهجومية التي يعاني منها ريال.

وعلى الجانب الآخر فقد المدرب الأرجنتيني ثقته باللاعب، حيث أشركه بأكثر من مركز في مواجهتي ليجانيس وريال بيتيس دون تقديم الإضافة المطلوبة منه.

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ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين سولاري وإيسكو، على أن تنتهي بحالة رحيل أي منهما عن النادي الإسباني.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يعتبر هو أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الإسباني.

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