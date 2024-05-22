"وافقنا بشرط وحيد!" .. الشباب يكشف أسرارًا جديدة في أزمة تتويج الهلال

تفاصيل جديدة في الأزمة التي أثارت الجدل في الشارع السعودي..

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كشفت مصادر بنادي الشباب، تفاصيل أزمة "تتويج" فريق الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي أشعلت الجدل في الشارع الرياضي، خلال الساعات القليلة الماضية.

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الهلال حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ الجولة 31 من مسابقة الدوري؛ وكان من المقرر أن يتم تتويجه رسميًا، بعد مباراته أمام الطائي، في الأسبوع الثالث والثلاثين، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

لكن.. بسبب عدم جاهزية ملعب "المملكة أرينا"، عقب الفعاليات التي استضافها، برعاية الهيئة العامة للترفيه؛ اشتعلت أزمة كبرى بخصوص "تتويج" الفريق الهلالي، خاصة أن مباراته أمام الطائي، تم نقلها إلى استاد نادي الشباب.

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وعن ذلك تقول المصادر الشبابية في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء: "رفضنا في البداية، خوض نادي الهلال مباراته أمام الطائي، على ملعبنا".

المصادر كشفت عن أنه مع إصرار لجنة المسابقات، على نقل المباراة إلى ملعب الشباب، اضطرت إدارة الليث على الموافقة، مع شرط بعدم "تتويج" الزعيم الهلالي باللقب.

وأشارت إلى أن الرابطة السعودية المحترفة، تعهدت بعدم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة الطائي، استجابة لرغبة الليث الشبابي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال، اقترح في الساعات القليلة الماضية، على الرابطة المحترفة، إقامة احتفالية مستقلة على ملعب "المملكة أرينا"، بعد الانتهاء من جاهزيته؛ للتتويج بلقب الدوري.

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