"لا احتفالات في ملعب الشباب".. الهلال يدرس "خطة استثنائية" للتتويج بدوري روشن

ما خطوة الزعيم؟

SHAHID

يتواصل الغموض بشأن تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حصده الزعيم للمرة الـ19 في تاريخه، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وكانت إدارة الهلال قد قررت الاحتفال باللقب عقب مباراة الطائي، المقررة بعد غدٍ الخميس في الجولة قبل الأخيرة على ملعب "المملكة أرينا"، لكن رابطة الدوري السعودي أعلنت نقل المباراة إلى ملعب نادي الشباب، لعدم جاهزية "المملكة أرينا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتسبب هذا القرار في أزمة كبيرة، إذ رفض نادي الشباب تتويج الهلال باللقب على ملعبه، وحصل على تعهد من الرابطة بأن تجرى المباراة دون حفل تتويج".

كما رفض نادي النصر أن يتوج الهلال باللقب على ملعب الأول بارك، وهو ما علق عليه الناقد الرياضي عبدالله العبيد، في تصريحات تلفزيونية بقوله: "نادي النصر لا يملك ملعب الأول بارك، ويحق للهلال التتويج عليه، إذا أراد ذلك".

ويدرس الهلال في الوقت الحالي تنظيم حفل تتويج مستقل بلقب دوري روشن على ملعب المملكة أرينا، في ظل عدم جاهزيته لاستقبال المباراة، بسبب الفعاليات التي استضافها في الأيام الماضية برعاية الهيئة العامة للترفيه.

SHAHID