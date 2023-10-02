واحد من الاثنين .. تسريب قرار "الآسيوي" المحتمل في انسحاب الاتحاد أمام سباهان

تسريب القرار المحتمل في أزمة انسحاب الاتحاد من مباراة سباهان

الجميع يترقب قرار لجنة الانضباط الآسيوية، في انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، من مباراته أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء يوم الإثنين.

الاتحاد رفض خوض المباراة؛ بسبب وجود تماثيل سياسية، بعيدة عن المجال الرياضي، داخل أرضية الملعب؛ حيث لم توافق إدارة الفريق الإيراني، على إزالتها.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تسجيل الطاجيكستاني إسلاموف دافلاتماند، مراقب مباراة الاتحاد وسباهان، كافة الأحداث التي وقعت قبل انطلاق المواجهة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر بـ"لجنة الانضباط الآسيوية"، أن القرار الأقرب؛ هو منح العميد الاتحادي، نقاط المباراة كاملة، واعتباره فائزًا بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وأشارت إلى أن القرار المحتمل الثاني؛ هو لعب المباراة بشكل طبيعي، في موعد آخر يتم تحديده لاحقًا، على أن تنقل من إيران إلى أرضٍ محايدة.

وكان أكثر من تقرير صحفي، قد أكد على أن الاتحاد، أمن نفسه من أي عقوبات آسيوية، بعد قرار الانسحاب من المباراة؛ وذلك بمجموعة من الخطوات.