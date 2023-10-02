بعد الانسحاب أمام سباهان .. الاتحاد يؤمن نفسه من العقوبات الآسيوية بـ"الملعب والروائح الكريهة"

كواليس مثيرة قد تنقذ الاتحاد من العقوبات الآسيوية

في موقف وطني أكثر من رائع.. رفض نادي الاتحاد السعودي، خوض مباراته أمام مستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد رفض خوض المباراة؛ بسبب وجود تماثيل سياسية، بعيدة عن المجال الرياضي، داخل أرضية الملعب؛ حيث لم توافق إدارة الفريق الإيراني، على إزالتها.

ومن ناحيتها.. جماهير العميد الاتحادي، ورغم سعادتهم بموقف ناديهم؛ إلا أنهم أعربوا عن تخوفهم من إصدار عقوبات ضد الفريق الأول لكرة القدم، سواء بخصم نقاط أو استبعاد من البطولة القارية؛ بسبب رفض خوض المباراة.

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وبالتزامن مع هذه التخوفات.. انتشرت تقارير صحفية، تؤكد على أن نادي الاتحاد ومجلس إداراته، اتخذوا كافة التدابير اللازمة، التي تؤمن موقف الفريق "قانونيًا".

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كان هناك ممثل لاتحاد الكرة السعودي، مرافق لبعثة العميد، وقام بالتسيق مع النادي، في كافة الخطوات التي تم اتخاذها.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار إلغاء مباراة العميد مع سباهان أصفهان، صدر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وهو ما يعني عدم معاقبة العملاق السعودي.

هذه المعلومة أكدت عليها صحيفة "الميدان الرياضي"، التي كتبت عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "أنباء تؤكد موافقة الاتحاد الآسيوي، على انسحاب فريق الاتحاد، من مباراة سباهان.. والقرار في هذه الحالة يصب في مصلحة العميد".

أما الإعلامي الرياضي قصي نقادي، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن أسباب قانونية، تحمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أي عقوبات؛ بعد الانسحاب من المباراة.

وكشف نقادي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن إدارة الاتحاد، كان لديها خبر وجود التمثال، أثناء وجود بعثة الفريق في الفندق، حيث تم رفض إزالته من قِبل مسؤولي النادي الإيراني.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "إدارة الاتحاد قررت عدم خوض المباراة، ولكنها حضرت للملعب؛ لتفادي العقوبات، ثم غادرت".

وأشار قصي نقادي، إلى أن الاتحاد، تعرض لـ"مضايقات" أخرى، ستساعده في تفادي العقويات؛ منها: وجود "روائح شنيعة" في غرف الملابس.

وكان اتحاد الكرة الآسيوي، قد ألغى في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قرار لعب الأندية السعودية ضد نظرائها الإيرانية، في أراضٍ محايدة؛ وذلك بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية مؤخرًا.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن القوة الجوية العراقي "المتصدر"، والذي خاض مباراة أكثر.