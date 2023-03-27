فيديو | واحدة من ألطف اللقطات .. كيف تعامل كريستيانو رونالدو مع طفل احتفل بـ"Sii" أمامه؟

زهيرة عادل
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كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديثقافة

صاروخ ماديرا خطف قلوب الصغار كما قد فعل بالكبار

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أنت واحد ممن يثنون على إنسانية البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خارج الملعب ولقطاته المميزة مع الجمهور؟، إذًا فاستعد لإضافة فيديو جديد لمخزون الدون في هذا الجانب.

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الدون يعيش حاليًا واحدة من أفضل فتراته استقرارًا بعدما مر بعام صعب رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يتألق مع العالمي في دوري روشن السعودي، وانعكس هذا على أدائه مع منتخب بلاده خلال التصفيات الحالية المؤهلة ليورو 2024، والتي منحته لقب عميد لاعبي العالم بعدما وصل لمباراته رقم 197 دوليًا.

وانتشر فيديو لصاروخ ماديرا في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس أثناء إحدى مباريات النصر، يظهر متجهًا لمصافحة أحد الأطفال، الذي بادر بالاحتفال على طريقته الشهيرة "Sii"، ليقود الدون بتقبيل رأسه واحتضانه بعدها.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل أربعة أهداف مع منتخب بلاده في المعسكر الحالي أمام ليشتنشتاين ولوكسمبورج، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

أما مع النصر، فقد شارك صاروخ ماديرا في عشر مباريات منذ انضمامه له في الشتاء الماضي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع اثنين.

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