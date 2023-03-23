بعدما عطلته المغرب .. أخيرًا كريستيانو رونالدو عميد لاعبي العالم رسميًا

صاروخ ماديرا يتخطى النجم الكويتي بدر المطوع

بعدما قضى كريستيانو رونالدو؛ نجم منتخب البرتغال ومحترف النصر السعودي، عام صعب في 2022 مع منتخب بلاده، افتتح مشاركاته الدولية في 2023، بنيل لقب عميد لاعبي العالم رسميًا، اليوم الخميس.

صاروخ ماديرا يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في مواجهة ليشتنشتاين، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتعد هذه المباراة هي الـ197 في مسيرة الدون الدولية، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة من بين كافة لاعبي العالم.

وتخطى رونالدو بهذه المباراة الكويتي بدر المطوع، صاحب الـ196 مباراة دولية، الذي يحل في الوصافة حاليًا.

وكان رونالدو قريبًا من عمادة لاعبي العالم في كأس العالم قطر 2022 لولا وداع منتخب بلاده للبطولة من ربع النهائي بالهزيمة أمام المغرب.