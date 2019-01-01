هيريرا يتفق على فترة التعاقد مع باريس سان جيرمان

هل حسم هيريرا مستقبله ووافق على الرحيل لباريس سان جيرمان؟

اتفق أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد، على الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالمجان.

هيريرا ينتهي عقده في يونيو المقبل مع مانشستر يونايتد ولن يمدد فترة التعاقد.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أنّ هيريرا وافق بالفعل على الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان ووقع على عقد يمتد بين 4 إلى 5 سنوات.

💫بالتأكيد لسان حال عشاق ريال مدريد الآن "أين أنت يا بيريز من هذه التصريحات"؟ 🤷‍♂️ pic.twitter.com/FbnAq5rftF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

وأوضحت أنّ اللاعب الإسباني حسم جميع الاتفاقات اللازمة مع باريس سان جيرمان فيما يتعلق بفترة العقد والراتب السنوي.

وكان هيريرا قد نفى وجود أي اتفاق مع مانشستر يونايتد للاستمرار مع الفريق للموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ لاعب أتلتيك بلباو السابق انضم إلى مسرح الأحلام في 2014 مقابل 36 مليون يورو.