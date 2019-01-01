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أندير هيريرا لا يفكر في تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

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أندير هيريرا يزيد من متاعب مانشستر يونايتد فيما يخص اللاعبين الراغبين في الرحيل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم وسط الميدان الإسباني أندير هيريرا إنه لا يفكر في تمديد عقده مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.  

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وكان هيريرا قد أثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة نظرًا لأن عقده ينتهي الصيف المقبل، ما سيجعله يرحل مجانًا في حال عدم تجديده.

وفي هذا الشأن، دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات عدة مع النجم الإسباني من أجل إقناعه بتجديد عقده مع الفريق.

واستهدف مانشستر يونايتد إقناع هيريرا بتجديد عقده قبل حلول موسم الانتقالات الصيفية المقبلة حتى لا يرحل مجانًا خلاله.

ولكن يبدو أن الأمور قد وصلت إلى حائط سد، حيث وضحت إجابات هيريرا على أسئلة الصحفيين بخصوص تجديد العقد أنه لا يرغب في ذلك.

وقال هيريرا: "تجديد عقدي مع مانشستر يونايتد؟ لا جديد لدي في هذا الشأن، أنا لا أفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي"

وأضاف: "لدينا العديد من التحديات خلال ما تبقى من الموسم الحالي، أركز فيها بشكل كبير، ولا أعلم ماذا سيحدث الموسم المقبل"

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يذكر أن أندير هيريرا كان قد تم تهميشه من قبل المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو كحال عدد من لاعبي الفريق.

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