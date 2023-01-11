هيرفي رينارد يكشف حقيقة تقدمه بطلب لتدريب منتخب بلجيكا

هل يرحل رينارد عن تدريب منتخب السعودية؟

Shahid

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن تقديم طلب لتدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "nieuwsblad" البلجيكية أكدت على أن رينارد أقبل على تقديم سيرته الذاتية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وأنه يفكر في الخروج من المملكة بعد قضاء ثلاث سنوات بها، بداع أن المشروع الرياضي أصبح أهم بالنسبة له من المال. "اقرأ التفاصيل"

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ونشر رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، ينفي خلالها ما تردد بخصوص تقدمه بطلب من أجل تدريب منتخب بلجيكا.

وجاء نص ما كتبه المدرب الفرنسي كالآتي: "الأنباء التي تُشير إلى أنني قدمت طلبًا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تمامًا".

وقاد رينارد منتخب السعودية لتحقيق الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، ببطولة كأس العالم قطر 2022، كما قدم الأخضر عروضًا قوية أمام بولندا والمكسيك رغم الخسارة.

Shahid