عارضًا نفسه على منتخب أوروبي .. رينارد يطلب الرحيل عن السعودية!

هيرفي رينارد خاض تجارب إفريقية وآسيوية، فهل يشهد عام 2023 أول تجربة أوروبية له؟

Shahid

يبدو أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، سيكتفي بالثلاث سنوات التي قضاها في المملكة، وبدأ رحلة البحث عن أولى تجاربه الأوروبية.

بعد عدة تجارب إفريقية للفرنسي، تولى المسؤولية الفنية للأخضر السعودي في يوليو 2019، ولا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2027.

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لكن وفقًا لصحيفة "nieuwsblad" البلجيكية فإن رينارد أقبل على تقديم سيرته الذاتية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، مؤكدًا أنه يمكنه الخروج من المملكة بعد قضاء ثلاث سنوات بها، بداعي أن المشروع الرياضي أصبح أهم بالنسبة له من المال.

وأوضحت الصحيفة أن رينارد أتخذ خطوته في ظل إعلان الاتحاد البلجيكي استقبال طلبات الترشح لقيادة الشياطين الحمر بدايةً من 13 من ديسمبر الماضي وحتى 9 من يناير الجاري، نظرًا لاستقالة المدرب السابق روبرتو مارتينيز، بعد وداع كأس العالم قطر 2022، وجاء من ضمن المرشحين رفقة مدرب السعودية؛ تيري هنري وميشيل بريودوم.

يذكر أن رينارد قاد السعودية لتحقيق فوز تاريخي في مونديال قطر أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، قبل أن يُهزم بعد ذلك أمام بولندا والمكسيك، ويودع البطولة.

Shahid