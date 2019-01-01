هوملز: ارتكبنا بعض الأخطاء ولكن الفوز أهم

تعرف على تصريحات هوملز بعد الفوز على هيرتا برلين في كأس ألمانيا

أكد ماتس هوملز، لاعب بايرن ميونخ، أنّ فريقه استحق الفوز على هيرتا برلين في الكأس رغم الأخطاء التي ارتكبها.

وفاز بايرن على مضيفه هيرتا برلين مساء الأربعاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للأشواط الإضافية، والتي شهدت هدف الانتصار عبر كينجسلي كومان.

وقال هوملز في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "لعبنا بتركيز عالي في المباراة وخلقنا العديد من الفرص ، ورغم أن هناك بعض الأخطاء لكن يجب تجاوزها".

⚽️ 29 مباراة

✅ 21 فوز

🤝 6 تعادل

❌ 2 خسارة

1️⃣المركز الأول



بروسيا دورتموند يريد تمديد تعاقده مع فافر! 👏 pic.twitter.com/47iH7Zjm0J — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

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وتابع: "لم يكن يجدر بهيرتا برلين أن يسجل هدفين في المباراة، ولكن من الجيد للغاية أننا استطعنا تعديل الأمر والعودة والتغلب عليهم والتأهل للدور المقبل".

وكان فريق بروسيا دورتموند وفرانكفورت قد ودعا البطولة من الدور ذاته.

وبهذا الانتصار ينضم بايرن لشالكه ولايبزج والأندية التي عبرت لدور الثمانية لكأس ألمانيا.