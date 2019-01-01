كأس ألمانيا | الوقت الإضافي يصعد ببايرن ميونخ إلى ربع النهائي على حساب هيرتا برلين

هيرتا برلين كان قريبًا من إقصاء البايرن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف بايرن ميونخ الألماني بطاقة تأهل صعبة إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، بالفوز أمام هيرتا برلين بثلاثية مقابل هدفين، على الملعب الأولمبي، بدور الـ16.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عن طريق ماكسيميليان ميتلشتيت، لكن رد البايرن جاء سريعًا بعدها بأربع دقائق، حيث أدركوا التعادل عن طريق سيرج جنابري.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف جنابري الهدف الثاني لفريقه، لكن أعاد دافي سيلك المباراة لنقطة التعادل من جديد في الدقيقة 66.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ليحتكمان للأشواط الإضافية.

بايرن ميونخ لم يستغرق وقتًا طويلًا لإحراز هدف الفوز، حيث جاء به كسنجسيلي كومان في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، ليقود فريقه للتأهل إلى ربع النهائي.