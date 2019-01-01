خاص | هودسون يطلب الحصول على قميص هازارد في الموسم المقبل

تشيلسي لا يرغب في التخلي عن هودسون بعد رجيل هازارد

يرغب كولوم أودوي هودسون، لاعب تشيلسي، الاستمرار في صفوف النادي اللندني بعد رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد والحصول على القميص رقم 10.

هازارد أعلن عقب مباراة ليستر سيتي أنّه حدد مستقبله خلال الموسم المقبل مودعًا البلوز.

وعلم Goal أنّ صاحب الـ 18 عامًا يرغب في تمديد عقده والعمل تحت قيادة ماوريسيو ساري، بل وطلب الحصول على قميص هازارد حال نجح في الاستمرار.

وسوف تتم المفاوضات على تمديد العقد عقب نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل.

✨في مثل هذا اليوم منذ 17 عامًا، وضع زيدان أحد بصماته التي لا تُنسى في دوري أبطال أوروبا 👌



هدف سينمائي - لوحة فنية - تاريخي pic.twitter.com/nokjpR6u2X — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

ويحاول بايرن ميونخ الحصول على خدمات موهبة تشيلسي بعد فشل التعاقد معه في يناير الماضي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد اتفق مع هازارد على الانضمام لقلعة "سانتياجو برنابيو" مقابل 100 مليون يورو.