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خاص | هودسون يطلب الحصول على قميص هازارد في الموسم المقبل

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Getty Images/Goal
تشيلسي لا يرغب في التخلي عن هودسون بعد رجيل هازارد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يرغب كولوم أودوي هودسون، لاعب تشيلسي، الاستمرار في صفوف النادي اللندني بعد رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد والحصول على القميص رقم 10.

هازارد أعلن عقب مباراة ليستر سيتي أنّه حدد مستقبله خلال الموسم المقبل مودعًا البلوز.

وعلم Goal أنّ صاحب الـ 18 عامًا يرغب في تمديد عقده والعمل تحت قيادة ماوريسيو ساري، بل وطلب الحصول على قميص هازارد حال نجح في الاستمرار.

وسوف تتم المفاوضات على تمديد العقد عقب نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل.

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ويحاول بايرن ميونخ الحصول على خدمات موهبة تشيلسي بعد فشل التعاقد معه في يناير الماضي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد اتفق مع هازارد على الانضمام لقلعة "سانتياجو برنابيو" مقابل 100 مليون يورو.

 

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