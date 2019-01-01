هازارد: لقد اتخذت قراري بالفعل

البلجيكي لم يعلنه، ولكن الأمور تشير إلى اتجاه واضح..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

منح إيدين هازارد نجم تشيلسي تلميحاً كبيراً بشأن مستقبله، حيث أكد أنه قد حسم قراره بالفعل.

وقال هازارد عقب مباراة ليستر سيتي:"نعم لقد اتخذت قراري، ولكن الأمر لا يتعلق بي فقط".

وأضاف:"هل كنت أود توضيح الأمور في وقت مبكر من الموسم؟ نعم، ولكن هذا لم يحدث، ما زلت أنتظر مثلما تنتظرون والجماهير تنتظر أيضاً".

ويرتبط البلجيكي بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي صرح في أكتوبر الماضي أنه يحلم باللعب له.

يذكر أن عقد هازارد مع تشيلسي يدخل عامه الأخير، وتشير التقارير إلى رغبة البلوز في الحصول على 100 مليون استرليني للتخلي عنه.