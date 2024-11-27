فيديو | تلميحات جنسية من هنري وكاراجر.. بريست يفجر "الضحك" في استوديو تحليل دوري الأبطال!

ماذا حدث؟

واصل فريق برنامج CBS Sports Golazo مزاحه حول اسم فريق بريست الفرنسي، خلال تغطيتهم مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وكان ميكاه ريتشاردز بطل هذه النكات في وقت سابق، إذ أخبرته مقدمة البرنامج كايت عبده بأن يلتزم الصمت خلال الحديث عن بريست (التي تنطق بمعنى ثدي في اللغة الإنجليزية).

وقالت عبده موجهة حديثها إلى ريتشاردز: "نعتقد أنك أثبتت بشكل مستمر أنك لا تستطيع البقاء محترفًا في هذه الفقرات التي نتحدث فيها عن بريست، لذا يود فريق الإنتاج أن تبقى صامتًا"، فقال إنه "يستطيع فعل ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عقب ذلك جاءت سلسلة من التلميحات (الجنسية) المضحكة من زملائه تييري هنري وجيمي كاراجر، حين سألت كايت: "من هنا يحب بريست؟" فرفع الاثنان يديهما، قبل أن يضيف كاراجر "أحب شكلهم"، بينما حاول ريتشاردز جاهدًا عدم الضحك.

ثم أضاف هنري في حديثه عن بريست الذي حقق 3 انتصارات في دوري الأبطال: "ليس من الضروري أن تكون كبيرًا، يمكنك أن تكون صغيرًا وتنافس".

وعندما سألت كايت عما إذا كان بإمكان بريست "أن ينكشف" أمام برشلونة، فقد ريتشاردز السيطرة على نفسه (من الضحك)، عندما رد كاراجر: "آمل ذلك".

وخسر بريست أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 12 نقطة في وصافة ترتيب دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط في المركز التاسع.