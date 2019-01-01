هنري فخور بالروح القتالية للاعبي موناكو

سعادة كبيرة من المدرب الفرنسي بعد تأهل فريقه لنصف نهائي كأس الدوري بعد الفوز على رين

أكد تييري هنري المدير الفني لموناكو، سعادته بالروح القتالية التي أظهرها لاعبو فريقه، بعد الوصول لنصف نهائي كأس الدوري الفرنسي.

موناكو تأخر على ملعبه أمام رين في دور الثمانية، قبل أن ينجح روني لوبيز في تسجيل هدف التعادل.

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المباراة استمرت إلى ركلات الترجيح، والتي نجح خلالها موناكو في الفوز وبلوغ الدور القادم، لتصبح أمامه فرصة كبيرة لحصد اللقب بعد خروج باريس سان جيرمان.

وقال هنري عن اللقاء المثير:"كانت مباراة صعبة على الفريقين، رين أتيحت أمامه الفرصة للتأهل ونحن كذلك، حارسنا لويك بادياشيل قدم مستوى مميز بشكل عام وليس ركلات الترجيح فقط".

وأضاف:"أكثر ما أسعدني الروح القتالية والحماس لدى اللاعبين الذين لطالما حرصوا على التطور".

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لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وتابع الفرنسي:"تلقينا هدفاً وقمنا بعدها برد فعل وهذا ما أعجبني والجماهير شاهدت بأعينها كفاحنا من أجل العودة".

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ويخوض موناكو مباراته القادمة أمام مارسيليا في مواجهة صعبة ببطولة الدوري.

ويطمح هنري في مواصلة فريقه للنتائج الإيجابية ضد مارسيليا، حيث يقبع الفريق بالمركز التاسع عشر وفي رصيده 13 نقطة.