ماذا قال النجم الفرنسي؟

أكد النجم الفرنسي تييري هنري أن آرسنال استحق الفوز على باريس سان جيرمان (2-0) أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال هنري، في تصريح لـ"سي بي إس سبورتس": "باريس لا يملك (اللاعب الفائز) في المباراة، الذي كان لديهم في الماضي".

وأضاف: "نعم الفريق أكثر توازنًا بعض الشيء، يمكنك أن ترى أن هناك فكرة عندما يقتربون من مناطق الخصم، فهم يعرفون ما يحتاجون إلى القيام به، ولكن داخل وحول منطقة الجزاء، باستثناء برادلي باركولا، الذي كان يحاول القيام بشيء ما، لم نر الكثير".

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وواصل: "أعتقد أنها الأمر يختلف عندما يكون لديك ماركو فيراتي وعثمان ديمبلي (الذي استبعده المدرب لويس إنريكي من المباراة)، من الواضح أنه ليس لديك مبابي، الفريق متوازن بشكل جيد وامتلك الكرة والاستحواذ، لكن ذلك لم يكن كافيًا".

وختم: "عندما ترى آرسنال على أرضه أمام باريس، فإن قلة قليلة يعتقدون أن الضيوف سيعودون من هناك بالفوز، هذا لا يقلل من باريس، ولكن يعطي الثناء لآرسنال".