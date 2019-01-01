النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

هنري: التعادلات لن تُخرجنا من صراع الهبوط

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
حالة من الإحباط لدى المدرب الفرنسي بعد التعادل على ملعبه مع نيس بالدوري

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب تييري هنري المدير الفني لموناكو، عن أمله في الخروج قريباً من صراع الهروب من الهبوط بالدوري الفرنسي.

موناكو فقد نقطتين جديدتين بالدوري مساء الأربعاء، بعد التعادل الإيجابي مع ضيفه نيس الجولة العشرين.

مستقبل غامض لموراتا بعد رفض أتلتيكو مدريد التعاقد معه

اختيارات المحررين

الهدف الأول جاء عن طريق آلان ماكسيمين، قبل أن يتعادل بينوا بادياشيل لموناكو بالشوط الثاني.

وقال هنري بعد المباراة:"لقد خلقنا العديد من الفرص حتى قبل تسجيل هدفنا، لذلك سعيد برد الفعل ولكن نقطة واحدة غير كافية، كانت أمامنا أكثر من فرصة للتسجيل منهم كرة فالكاو".

وأضاف:"حصلوا على ركلة جزاء ولكن بيناليو تصدى لها، من الصعب دائماً اللعب أمام خصم مثل نيس يلعب بخمس مدافعين وأربع لاعبين وسط".

وتابع:"نحتاج التحسن بشكل أسرع من ذلك للخروج من منطقة الخطر، بعدم خسارة الكثير من النقاط وتفادي أي خسارة".

رونالدو: سعيد باللقب الأول ولكنها مجرد بداية

واستكمل:"الآن لدينا مباراة قادمة ضد ستراسبورج سيلعب بها نالدو وفابريجاس وبالو توريه، لذلك هناك حالة من التفاؤل".

يُذكر أن التعادل جعل رصيد موناكو يصل إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 3 نقاط عن أميان صاحب المرتبة السابعة عشر التي يتفادى صاحبها الهبوط.

الموضوع التالي:
كأس ملك إسبانيا| ريال مدريد يمر بخسارة أمام ليجانيس
الموضوع التالي:
الخزري يقود سانت إيتيان لفوز قاتل أمام مارسيليا
الموضوع التالي:
رومانيولي يُبدي اعتراضه على قرارات حكم مباراة السوبر الإيطالي
الموضوع التالي:
سيميوني: أفضل التأهل بشكل سيء عن الخروج بأداء جيد
الموضوع التالي:
المصائب تتوالي على جاتوزو – غياب ثلاثي عن مواجهة جنوى
إغلاق