مهاجم فلامنجو: نركز على مواجهة الهلال وليفربول الأقوى في العالم

مهاجم فلامنجو يتحدث عن مواجهة الهلال وليفربول الإنجليزي.

أكد برونو هنريكي، مهاجم فريق فلامنجو البرازيلي، على أن فريقه يركز بشكل تام لمواجهة الهلال السعودي، من أجل التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء.

وخلال تصريحات صحفية، حذر هنريكي من مواجهة الهلال، حيث قال: "نركز بشكل كبير على مواجهة بطل آسيا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

هنريكي تابع: "أفضل فريق في العالم هو ليفربول من وجهة نظري، وسيظل مرشحًا قويًا للتتويج باللقب، ولكن تركيزنا الآن على مواجهة الهلال".

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مهاجم فلامنجو أردف: "لو التقينا بفريق ليفربول في النهائي، سنحاول الحفاظ على أسلوب لعبنا، والتتويج بلقب مونديال الأندية".

ووصل الهلال إلى نصف النهائي، بعد الفوز على الترجي التونسي في ربع نهائي مونديال الأندية، ليواجه فلامنجو "بطل ليبرتادوريس" مساء الثلاثاء.

الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو، سيصل إلى النهائي، ليواجه الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.