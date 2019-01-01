جوميس وجيوفينكو جاهزان لقيادة هجوم الهلال أمام فلامنجو

الفرنسي جوميس والإيطالي جيوفينكو سيقودان الهلال أمام فلامنجو.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال اليوم الإثنين، مشاركة الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، استعدادًا لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

الهلال سيواجه فلامنجو مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر، بعد التأهل على حساب الترجي التونسي.

جيوفينكو لم يشارك في مباراة الهلال الماضية أمام الترجي، بسبب تعرضه لنزلة معوية جعلته يغيب عن المباراة، بينما شارك جوميس في وقت بسيط من اللقاء.

جوميس لم يستطع المشاركة في المباراة كاملة، بسبب عدم اكتمال جاهزيته اللياقية والبدنية، حيث شارك في الدقائق الأخيرة، ليسجل هدف الفوز على الترجي.

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وخاض الهلال تدريبه الأخير، حيث ركلز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، على الجوانب التكتيكية واللياقية، في ظل مشاركة جميع اللاعبين.

الهلال سيواجه فلامنجو، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، في مباراة ربع النهائي.

الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو، سيصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.