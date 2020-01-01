هندرسون يكشف عن رأيه في عودة كوتينيو إلى ليفربول

اللاعب سيكون موضع ترحيب في ليفربول الجميع أحبه ولكن ...

لا يعتقد جوردان هندرسون، قائد ليفربول أن فيليب كوتينيو لاعب الريدز السابق، قد يعود مجدداً إلى ملعب آنفيلد، مشيراً إلى أن وقته قد مضى مع الفريق.

ورحل اللاعب البرازيلي، عن صفوف ليفربول في شتاء 2018، إلى برشلونة، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: "أعتقد أن كوتينيو لاعب استثنائي، إنه يحب كرة القدم، كما أنه تجمعنا علاقة صداقة جيدة".

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وواصل: "بالنسبة لي سيكون دائماً مرحب به في الفريق، ولكن الأمر لا يخصني، الجميع يحبه هنا ولكن من الأفضل سؤال المدير الفني".

وأضاف: "ولكني أعتقد أنه لن يعود وقته قد مضى هنا وانتقل لفريق آخر، أتمنى أن نرى في المستقبل كوتينيو الذي نعرفه".

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ولعب كوتينيو مع ليفربول خمس سنوات، بعد انضمامه من إنتر، ليشارك خلالهم في 201 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيهم 54 هدفاً وصنع 45 آخرين.

جدير بالذكر أن البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، لعب مع بايرن هذا الموسم 27 مباراة، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.