"هنا يكمن الخطر" .. فابريجاس يكذب تصريحاته بخصوص ساكا وبالمر

ماذا قال النجم الإسباني؟

رفض نجم البريميرليج السابق سيسك فابريجاس، مدرب كومو الإيطالي حاليًا، المقارنة بين الثنائي كول بالمر نجم تشيلسي وبوكايو ساكا جناح آرسنال.

وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا تصريحًا منسوبًا للاعب الوسط الإسباني السابق يقول فيه: "بالمر لن يتمكن من الحصول على مكان أساسي في أي من الفرق الستة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز باستثناء مانشستر يونايتد وتوتنهام، أما ساكا فيشارك في أي فريق بالعالم".

ونفى فابريجاس التصريح المزعوم، وقال عبر حسابه على منصة إكس: "خطر وسائل التواصل الاجتماعي هو أن الناس يصدقون أي شيء يقرؤونه. لا حاجة للمقارنة بين اللاعبين، إنجلترا محظوظة بامتلاك موهبتين مذهلتين، استمتعوا بهما فقط".

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وكان فابريجاس قد صرّح في وقت سابق بأن "تشيلسي يجب أن يُبنى حول كول بالمر، الذي غيّر قواعد اللعبة".

ويقدم بالمر مستويات مميزة هذا الموسم، إذ سجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 7 مباريات في البريميرليج، بينما سجل ساكا هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة.