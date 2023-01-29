هناك نساء وأبقار .. بالدي وزوجته يردان على واندا وإيكاردي

تضارب في الأقوال أما شيء آخر!

وجهت سيمونا جواتيري رسالة مشفرة حول الأحداث الاخيرة التى ربطت زوجها كيتا بالدي لاعب سبارتاك موسكو، بإقامة علاقة مع واندا نارا في خيانة لماورو إيكاردي زميله السابق إنتر ميلانو.

وزعم الصحفي جوردي مارتن واندا قامت بخيانة إيكاردي مع كيتا بالدي مرتين، المرة الأولى كانت في ميلانو بإيطاليا والثانية في دبي بالإمارات.

شاركت سيمونا وزوجها بالدي رسالتين مختلفتين عبر حسابتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق -بالفضيحة- التي أصبحت الآن معروفة.

وطالب اللاعب السنغالي باحترام عائلته عبر "ستوري" على "إنستجرام" كاتبًا: "أنا آسف جدًا لأن زوجتي سيمونا وطفلي الرائعين قد انتهى بهم المطاف في قلب هذه العاصفة الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة، أطلب بشدة من الجميع احترام عائلتي وهو أمر لا علاقة له مطلقًا بتروي الأحداث".

بينما كتبة زوجته عبر "ستوري" على حسابها في رسالة مبطنة على ما يبدو لواندا نارا: "هناك نساء سلسلة حساسة الصادق والحسية كم هي جميلة رائحة هؤلاء النساء النظيفة ثم هناك هؤلاء النساء اللواتي يطلق عليهن "الأبقار" بالعامية الإيطالية".