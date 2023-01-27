صدمة لإيكاردي .. واندا تخونه مع نجم السنغال!

سبق أن لعب معه في إنتر

حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، شارك فيها الجناح السنغالي كيتا بالدي زميله السابق في إنتر.

هدفان وتمريرة حاسمة في آخر 4 مباريات ظهر فيها إيكاردي مع فريق جلطة سراي، ليدخل أجواء كرة القدم مرة أخرى بعيدًا عن الصراعات العاطفية، ولكنه يعود لها من جديد بفضل واندا.

الصحفي جوردي مارتن زعم أن واندا قامت بخيانة إيكاردي مع كيتا بالدي مرتين، المرة الأولى كانت في ميلانو بإيطاليا والثانية في دبي بالإمارات.

وأشار إلى أن إيكاردي اكتشف خيانة زوجته المزعومة من خلال الكاميرات الأمنية في منزله في ميلانو عندما كان يستعد بالدي للموسم الجديد مع فريق سبارتاك موسكو.

ومن جانبه رد المهاجم الأرجنتيني بقصة غاضبة على موقع "إنستجرام" قبل القيام بحذفها، ليخرج لتكذيب الصحفي، وقام بمهاجمة كيتا وزوجته مشيرًا إلى أن السنغالي يحاول مغازلة واندا.

وقال في رسالته:"لقد حذرتها بأن زوجها لم يتوقف عن الكتابة إلى زوجتي "لسنا مطلقين"، ولدي بعض الرسائل والصور التي أرسلتها لي واندا لإثبات ذلك".

وبالنسبة لكيتا بالدي وزوجته سيمونا جواتيري فقد رفضا الرد بشكل مباشر، ليتم الرد من خلال الصحفي الأرجنتيني خوان إيتشيجوين.

وجاءت رسالتهما للصحفي كالتالي:"واندا وإيكاردي يعيشان على هذه الأخبار، لا نريد أن نعرف عنهما أي شيء، إنهما أغبياء حقًا مثل الأطفال ويأكلون رأسك، ولا نريد أن نتناول القهوة معهما أو تظهر أسماؤنا بجانبهما في أي مناسبة".

جدير بالذكر أن كيتا سبق له اللعب بجوار إيكاردي في نادي إنتر الإيطالي، حيث تشارك معه غرفة خلع الملابس في موسم 2018/2019.