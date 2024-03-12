شاكيًا تعرضه للظلم .. مدرب نابولي ينفجر غضبًا بعد مواجهة برشلونة!

"يجب أن نُصحح أخطاء الدفاع"

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أعرب فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لنابولي، عن خيبة أمله من الخسارة أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تمكن برشلونة من الانتصار على نابولي بنتيجة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك" ليتأهل إلى ربع النهائي، بعدما خرج بالتعادل (1-1) من موقعة الذهاب في إيطاليا.

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وقال كالزونا في تصريح عقب المباراة: "تلقينا عددًا كبيرًا من الفرص، وكنا متفرقين في أنحاء الملعب، وهو الأمر الذي لم يعجبني، أنا قلق على كيفية استقبالنا للأهداف، وليس على كيفية إهدارنا للفرص، يجب أن نُصحح أخطاء الدفاع".

وأضاف: "هناك خيبة أمل، لأننا جئنا إلى هنا لمحاولة الفوز ولم ننجح، بدأنا بداية سيئة للغاية، ولم نتمكن من الدفاع بشكل جيد بعد خسارة الاستحواذ".

واختتم غاضبًا: "في بداية الشوط الثاني استحققنا ركلة جزاء (لأوسيمين)، لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يتدخل حكم الفيديو المساعد في مثل هذا الموقف".

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