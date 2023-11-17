"هناك حزن هلالي لأن النصر سيلعب دوري أبطال أوروبا!"

هل نرى النصر في دوري أبطال أوروبا؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعتزم تقديم دعوة إلى نادي النصر، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الإعلامي علي الحربي قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة، يؤكد فيها على رغبة الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعوة لنادي النصر، ليرد عليه عبد الله الثقيل لينفي تلك القصة. "اقرأ التفاصيل"

ولكن عاد الإعلامي بندر الدبيخي ليتحدث عن هذا الخبر، خلال برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، حيث قال: "الإعلام الهلالي حزين لأن النصر سيلعب في دوري أبطال أوروبا".

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جاءت تصريحات الدبيخي ردًا على الإعلامي محمد الذايدي، الذي كان سخر من الخبر المتداول عن دعوة الاتحاد الأوروبي لنادي النصر، للمشاركة في دوري الأبطال، قائلًا: "النصر ليس لديه بطولة ولكن لديه رونالدو".

وكان ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، قد نفى كل ما تردد بشأن إمكانية مشاركة فريق سعودي بدوري الأبطال، مشددًا على أن الأندية الأوروبية فقط هي من يُسمح لها بالمشاركة بالبطولات الأوروبية.