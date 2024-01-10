يبدو أن شراكة برشلونة وعملاق الملابس نايكي في طريقها إلى النهاية، بعدما تقدمت الشركة الألمانية بوما بعرض تاريخي للبلوجرانا.

وكان برشلونة قد وقع اتفاقات مع نايكي بدأت عام 1998، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2028، بقيمة تتراوح بين 105 و155 مليون يورو في الموسم، وفق متغيرات.

ونقلت صحيفة سبورت عن برنامج "Más que Pelotas": "نايكي قلقون بشأن منافسهم الألماني، رغم أن العلامة التجارية الأمريكية تحافظ على هدوئها في الوقت الحالي، بسبب بعض البنود التي لن تسمح لبرشلونة بقطع العلاقة بهذه السهولة".

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وأضافت: "هناك مديرون في برشلونة مقتنعون بأن النادي يجب أن يتقاضى أكثر بكثير من قيمة العقد الحالي مع نايكي، لذلك سيعملون على السعي للخروج المبكر من الاتفاقية الملزمة حتى 2028".

وختمت: "يحاولون في برشلونة بدء الاتحاد مع بوما من موسم 2025/26، رغم أن النادي سيفكر في تحقيق القفزة في وقت مبكر إن أمكن، نظرا لمعاناته من أزمة مالية كبرى".