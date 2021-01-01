هل يمدد الأهلي إعارته؟ صامويل أوسو يثير الجدل

هل سيرحل صامويل أوسو عن الأهلي؟

اقترب الغاني صامويل أوسو جناح فريق النادي الأهلي، من العودة إلى ناديه الفيحاء، مع نهاية عقده مع الراقي، في ظل قرب انتهاء إعارته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي كان قد حصل على خدمات أوسو لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن هناك رغبة داخل النادي في شراء عقده بشكل نهائي.

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أوسو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم تتحدث إدارة الأهلي معي حتى الآن، ولا أعلم هل سيتم تجديد عقدي أم لا، ولكني أركز في الملعب فقط، وسألعب بكل قوة حتى آخر لحظة".

لاعب الأهلي تابع: "دائمًا أقدم كل ما لدي في الملعب، وهذه الأمور سيتم مناقشتها مع مدير أعملي، وبعدها سنرى الأفضل خلال الأيام المقبلة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب مع الإدارة".

وعن الخسارة أمام التعاون، قال صامويل: "لم نكن موفقين الليلة، ولكنني لم أتحدث عن الخطة أو التكتيك، لأنها أمور تخص المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش".

الأهلي تلقى الخسارة من التعاون بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.