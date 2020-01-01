هل يلحق هاري كين وماركوس راشفورد بيورو 2020؟ ساوثجيت يُجيب

الإصابات تسببت في غيابات طويلة لهما، فهل يسجلان العودة في اليورو؟

أجاب جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على تساؤلات الجماهير حول إمكانية لحاق الثنائي هاري كين وماركوس راشفورد ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي تنطلق في يونيو المقبل.

كين تعرض مع توتنهام لإصابة في مطلع يناير الماضي ومن المقرر أن يغيب حتى أبريل أو أبعد من ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه مانشستر يونايتد عن أن راشفورد سيعود قبل نهاية الموسم أيضًا.

لكن جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيرز، زاد من التكهنات حول إمكانية غياب كين لفترة أطول من المقررة، كما ادّعت بعض التقارير تكتم إدارة الشياطين الحمر على المدة الحقيقة لغياب راشفورد.

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بدوره، قال ساوثجيت حول الأمر "فيما يتعلق بكين، كل المعلومات التي حصلنا عليها أنه يتقدم بشكل جيد وأنه على الموعد المحدد. نؤمن بأنه سيمنح نفسه أفضل فرصة ليصبح لائقًا من خلال اتباع كل الإرشادات الطبية.".

كما أضاف "لست مندهشًا من التزام كين، ولكنه خبر جيد على أي حال. أنا واقعي حقًا، وأظن أن كين وماركوس راشفورد تعرضا لإصابات خطيرة ولكنهما سيبذلان قصارى جهدهما لجعل أنفسهم لائقين ومستعدين ومتاحين لنا في الصيف.".

وأسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية عن وقوع إنجلترا في مجموعة تضم بلجيكا وآيسلندا والدنمارك، ولم يخفِ ساوثجيت رضاه عن خوض فريقه لاحتكاكات قوية مثل هذه في سبيل التطور.

المدرب الإنجليزي واصل حديثه قائلًا "كان من الممكن أن تكون القرعة أصعب، لقد وجدنا أنها منافسة جيدة حقًا في المرة الماضية، إنها تجلب الإثارة بوضوح بدلًا من المباريات الودية.".

"الوديات مهمة لنا في بعض الأوقات للإعداد للبطولات، ولكنني أظن أن بطولة الأمم الأوروبية خيار جيد لنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من ناحية التنافسية"

وأتم "أفضل طريقة للتحسن هي اللعب أمام أفضل الفرق، لقد نجحنا في التصفيات أمام الفرق التي تدافع بعمق وكثافة، لكنك هكذا تطور جزء واحد من فريقك فقط، مباريات الأمم ستكون بمثابة اختبارات أقوى بكثير لنا.".

يذكر أن ساوثجيت قد قاد جيل إنجلترا لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2018 الأخيرة، ويسعى المدرب لاستغلال الجيل المتميز الذي يحظى به منتخب الأسود الثلاثة لجلب لقب أوروبي أو عالمي في السنوات المقبلة.