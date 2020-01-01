قرعة دوري الأمم الأوروبية .. فرنسا والبرتغال في مجموعة الموت وسهلة لإيطاليا وهولندا

تعرف على قرعة دوري الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2020

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020/21 والمؤهل إلى كأس العالم 2022، عن وقوع فرنسا والبرتغال في مجموعة الموت، وجاءت القرعة سهلة نسبياً لإيطاليا وهولندا.

واستضاف مركز مؤتمرات بيورس فان بيرلاج بأمستردام، القرعة كما سيستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي الـ 24 خلال الأسبوع الجاري.

وسيتم تقسيم الدوريات إلى أربع أقسام أ، ب، ج ود، وسيتم تقسيم أول ثلاثة دوريات إلى أربع مجموعات كل مجموعة ستتكون من أربعة فرق، بينما سيتم تقسيم الدوري د إلى مجموعتين مجموعة من أربعة فرق ومجموعة من ثلاثة.

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وجاءت القرعة على النحو التالي:

مجموعات الدوري د، المجموعة الأولى: مالطا، أندورا، جبل طارق ولاتفيا.

المجموعة الثانية: ليشتنشتاين، سان مارينو، وجزر فارو.

مجموعات الدوري ج، المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص والجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية وجورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو واليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، وألبانيا.

مجموعات الدوري ب، المجموعة الأولى: النمسا، النرويج، ايرلندا الشمالية، ورومانيا.

المجموعة الثانية: التشيك، إسكتلندا، سلوفاكيا، وإسرائيل.

المجموعة الثالثة: روسيا، صربيا، تركيا، والمجر.

المجموعة الرابعة: ويلز، فنلندا، جمهورية ايرلندا، وبلغاريا.

مجموعات الدوري أ، المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، وهولندا.

المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، وإنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، والبرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، وسويسرا.

ومن المنتظر أن تكون مواعيد مباريات الجولة الأولى في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2020، ومباريات الجولة الثانية من 6 إلى 8 سبتمبر من العام ذاته.

ومن 8 إلى 10 أكتوبر 2020 ستكون مباريات الجولة الثالثة، والجولة الرابعة من 13 إلى 11 أكتوبر.

أما الجولة الخامسة ستكون من 12 إلى 14 نوفمبر 2020، وأخيراً الجولة السادسة في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر.

على أن تكون المباريات النهائية خلال أيام 2، 3 و6 يونيو 2021.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، حصل على لقب النسخة الأولى من البطولة بعد تغلبه على نظيره الهولندي بهدف نظيف في يونيو 2019.