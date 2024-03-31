هل يلحق بديربي الاتحاد؟ .. إدوارد ميندي يفجع جمهور الأهلي بإصابة جديدة!

الديربي غدًا الإثنين، فهل ينضم ميندي للقائمة؟

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منذ بداية التوقف الدولي الأخير والحارس السنغالي إدوارد ميندي؛ محترف الأهلي السعودي، يعاني من الإصابات، حتى أن انضمامه لمعسكر منتخب بلاده كان كعدمه في ظل عدم الاستعانة به في أي مباراة.

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حارس أسود التيرانجا غاب عن وديتي الجابون وبنين في التوقف الدولي الأخير، وتواصل غيابه بعد عودته للأهلي أمام الاتفاق، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل أيام، زعمت تقارير سنغالية أن ميندي غاب عن مواجهة بنين في ظل معاناته من التهاب في إصبع قدمه، حال دون مشاركته.

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واليوم بحسب صحيفة "الرياضية" نقلًا عن مصدر رسمي في المنتخب السنغالي فإن الحارس يعاني من إصابع في الذراع الأيمن.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن ميندي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلحق بديربي جدة أمام الاتحاد؛ المقرر إقامته غدًا الإثنين.

هذا التضارب في موقف الحارس ما بين إصابة الذراع والقدم فجع جمهور الراقي في ظل عدم صدور توضيح رسمي من النادي بعد، لكن منتظر أن يتحدد موقفه الرسمي مساء اليوم الأحد، وما إذا كان سينضم لقائمة الديربي أم سيضطر مدربه ماتياس يايسله لاستبعاده.

يذكر أن الحارس السنغالي شارك مع الراقي الموسم الجاري في 26 مباراة في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، استقبل خلالها 29 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من 12 لقاء.

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