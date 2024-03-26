إدوارد ميندي "يقلق" الأهلي قبل مواجهة الاتفاق الصعبة!

الأهلي يقاتل للحفاظ على المركز الثالث أو خطف "الوصافة"..

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة مهمة للغاية أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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هذه المباراة؛ ستكون الأولى للفريق الأهلاوي، صاحب المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

وقبل العودة لاستئناف المباريات مجددًا.. يعيش النادي الأهلي وجماهيره في حالة قلق؛ بسبب النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

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ووفقًا لصحيفة "wiwspor"، يُعاني ميندي من التهابات في إصبع قدمه؛ ما حال دون مشاركته في مباراة منتخب السنغال أمام بنين "الودية"، مساء اليوم الثلاثاء.

الصحيفة كشفت عن أن الحارس السنغالي كان من المقرر أن يُشارك في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده أمام بنين؛ إلا أنه شعر بآلام مفاجئة في إصبع قدمه، ليتضح معاناته من الالتهاب.

ويأمل الأهلاويون أن تتحسن حالة إدوارد ميندي، قبل المباراة الصعبة أمام الاتفاق، والتي سيفقد فيها الفريق العديد من النجوم المهمين.

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