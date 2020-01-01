هل يكون رافينيا طُعم برشلونة لاصطياد ديباي؟

ديمبيلي لن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ولكن برشلونة ما زال يتمسك بممفيس ديباي

يسعى برشلونة لاستغلال لاعبه رافينيا ألكانتارا من أجل الحصول على خدمات نجم أولمبيك ليون ممفيس ديباي خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وتلقى رافينيا العديد من العروض ولكن لم يصل أي منها إلى مبلغ 16 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الذي اتفق عليه مع برشلونة الصيف الماضي

بالنسبة للاعب، ينتهي عقده في يونيو 2021. سيلتا فيجو لا يزال موجودًا على رأس قائمة المهتمين بخدماته بعدما استعاره الموسم الماضي.

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ولكن سيلتا ليس النادي الوحيد المهتم بخدماته، ولكن في الوقت الحالي لا يستطيع أي ناد تقديم عرض يصل إلى 16 مليون يورو التي يريدها برشلونة بسبب الأزمات الاقتصادية.

وبناء عليه، فإن برشلونة يريد التخلص منه في الساعات القادمة من الميركاتو من أجل إنعاش ميزانيته للتعاقد مع ممفيس ديباي حسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

النجم البرازيلي خارج حسابات رونالد كومان وليس من المتوقع أن يلعب هذا الموسم مع برشلونة، وإن لم يرحل هذا الصيف، فسيبقى ويغادر مجانًا في نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

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يذكر أن برشلونة يبحث عن بيع حمولته الزائدة من اللاعبين الذين لا يحتاجهم رونالد كومان من أجل تعويض الخسائر المادية للنادي والتي زادت بسبب فيروس كورونا.