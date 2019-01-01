هل يكون باتريك فييرا هو المدرب الجديد لأرسنال؟

عضو في الإدارة يريده..

عنونت صحيفة "تايمز" البريطانية باتريك فييرا ليكون مدربًا لأرسنال في المرحلة المقبلة، حيث أشارت إلى أنه يحظى بدعم من إيدو، المدير التقني للجانرز.

فييرا يُشرف حاليًا على تدريب نيس الفرنسي ولكنه لا يعيش أفضل فتراته، ففريقه يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، وفاز في 7 مباريات مقابل 8 هزائم وتعادلين.

بديل أوناي إيمري في تدريب أرسنال لا يزال مجهولًا، فالصحافة رشحت أن يكون ماسيميليانو أليجري هو الأقرب للمنصب، غير أن أنباء باتريك فييرا تتردد بقوة وكذلك مايكل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا.

تايمز أشارت إلى أن إيدو قد أبلغ الإدارة بأنه يُفضل أن يرى أسطورة أرسنال السابقة وزميله في الملاعب، على رأس القيادة الفنية في ملعب الإمارات في المرحلة المقبلة.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن فييرا نفسه قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه يتمنى أن يصير مدربًا للمدفعجية خلفًا لإيمري، إذ شدد على أنه متأثر للغاية بالنادي الذي قضى فيه تسعة أعوام.

كوسيلني يكشف أسباب رحيله عن أرسنال

ولا يجب الإغفال عن أن القرار ليس في يد إيدو وحده، فبخلاف عائلة كرونكي المالكة للنادي، فأيضًا يوجد راؤول سانهيلي، والذي يمتلك الصوت الأقوى على طاولة الإدارة بعد الملاك.

الجدير بالذكر أن فريدي ليونبيرج، أحد أبناء أرسنال أيضًا، يُشرف حاليًا بصورة مؤقتة على تدريب الفريق، لكن الأمور لا تسير معه بصورة إيجابية، حيث تعادل مع نوريتش سيتي وهُزم من برايتون، مما قد يُعجل بضرورة التعاقد مع مدرب دائم في وقت قريب.

كما يجدر الإشارة إلى أن أرسنال قد تراجع كثيرًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة فقط، وقد زاد الفارق بينه وبين المربع الذهبي إلى 10 نقاط.