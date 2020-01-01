هل يقوم ميلان بصفقات أخرى في يناير؟ المدير الرياضي يجيب

بعد زلاتان..

أجاب فريدريك ماسارا، المدير الرياضي للميلان ، على تساؤلات الصحافة حول الخطوات القادمة للروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ميلان قد تعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش، قبل أن يضم أسمير بيجوفيتش وأخيرًا سيمون كايير على سبيل الإعارة.

الصحافة لا تزال تربط ميلان ببعض الأسماء سواء في الهجوم أو في الدفاع، مع وجود احتمالية للتخلي عن بعض اللاعبين مثل كريشتوف بيونتيك المطلوب بشدة في الدوري الإنجليزي .

ماسارا تحدث عن الأمر وأكد أن الميلان قد يكتفي بما فعله حتى الآن، فقال "ليس لدينا أي صفقات أخرى مُخطط إليها لأننا جلبنا ثلاثة لاعبين بالفعل.".

وأضاف "سنرى على مدار الأسبوعين القادمين إذا ما كانت الفرصة ستتاح إلينا من أجل تعزيزات أخرى.".

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تصريحات ماسارا أتت على خلفية الانتصار المهم الذي حققه الميلان على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرض ملعب السان سيرو، وهو الانتصار الثالث تواليًا على الصعيد المحلي.

ماسارا شكر الجمهور على الدعم، حيث قال "نشعر بمودة المشجعين حين يتدفق 60 ألف شخص إلى السان سيرو وقت الغداء، على الرغم من أن الموسم لم يكن رائعًا حتى الآن، ولكننا نظن أن الدعم دفعة معنوية لرفع المستوى.".

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد الميلان ليصبح 28 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن ويقلص الفارق مع المربع الذهبي إلى 7 نقاط مؤقتًا.