بيولي يُثني على هيرنانديز وريبيتش ويطالب بالاستمرارية لميلان

الأداء كان كبيرًا..

يؤمن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أن ثيو هيرنانديز بمقدوره أن يصبح من الأفضل في العالم، في الوقت الذي أثنى فيه على أنتي ريبيتش.

تصريحات المدرب الإيطالي تأتي على خلفية الفوز الذي حققه الروسونيري على أودينيزي بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة تألق فيها ريبيتش وأحرز الانتصار لفريقه في اللحظات الأخيرة.

بيولي في تصريحات للصحافة قال "سيكون من الرائع أن يبدأ موسمنا اليوم من هذه المباراة. لقد نجحنا في الخروج من مواقف صعبة في أسبوع صعب.".

"ربما تسبب لنا أودينيزي في المتاعب أكثر من أي فريق آخر، استطاعتنا الفوز في هذه الظروف تعني الكثير بالنسبة لنا."

وأضاف "كُنّا متوترين نوعًا ما في بداية المباراة، وقد ساهم هدف أودينيزي المبكر في زيادة حدة المباراة وضلوعهم للعب بأسلوبهم المفضل، في النهاية قدّمت ريبيتش، ظننت أن بمقدوره صناعة الفارق بسرعته، الفضل له اليوم.".

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"لديّ 19 لاعبًا في الفريق الأول عليهم أن يكونوا مستعدين عند حاجتنا لأي منهم، يجب أن نستمر كما نحن، سيكون يناير مهمًا جدًا لمستقبلنا."

ثيو هيرنانديز بات هو الهداف الاول للميلان برصيد 5 أهداف بعد زيارته لشباك أودينيزي، ليصير بالتبعية هو هداف الميلان هذا الموسم رغم أنه ينشط كظهير أيسر وليس مهاجم صريح.

وحول هذا الأمر عقّب بيولي بقوله "أدفع ثيو في كل تدريب لأنني أعتقد أن بمقدوره أن يصير واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، إذا ما استمر على هذا المنوال فينبغي أن ينظر إليه مدرب منتخب فرنسا.".

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد الميلان ليصبح 28 نقطة ويرتقي إلى المركز الثامن ويقلص الفارق مع المربع الذهبي إلى 7 نقاط مؤقتًا.