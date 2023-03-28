هل يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة؟ وكم يكلف؟

هل يعود النجم ليونيل ميسي إلى برشلونة النادي الذي مر فيه بـ 17 عامًا من النجاح؟

قبل أن ينطلق سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن الملف الأكثر سخونة منذ الآن هو ملف عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.

يأمل أنصار النادي الكتالوني أن تحدث هذه العودة لأهم لاعب في تاريخ النادي دون أدنى شك، لأن ليونيل ميسي جزء من إرث هذا الفريق.

ميسي الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي برشلونة في 2004، رحل عن الفريق الكتالوني في صيف 2021 بسبب أزمات روتينية كان من شأنها أن تعيق توقيع عقده مع النادي الكتالوني بعد أن انتهى في ذلك التوقيت.

ومنذ رحيله والكل يتحدث عن إمكانية العودة مجددًا، وتحت إمرة تشافي هيرنانديز تبدو الحالة أكثر استقرارًا في الوقت الراهن من الناحية الفنية إذ بنى البلوجرانا فريقًا شابًا وقويًا.

برشلونة ليس الوجهة الوحيدة المرجحة لميسي، الحديث أيضًا عن الدوري السعودي سواء اتحاد جدة أو الهلال، أو عن الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

في السطور التالية نستعرض لكم إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة؟ وكم يكلف خزائن النادي الكتالوني إذا تمت هذه العودة؟.

هل يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة؟

ليس من المستبعد أن يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة من الناحية النظرية، إذ إن عقده مع باريس سان جيرمان سينتهي الصيف المقبل وسيكون متاحًا أن يوقع لأي نادٍ.

ولكن عمليًا تبدو الكثير من المعوقات أمام تلك الصفقة، منها إجراءات سقف الرواتب وما شابه ذلك، وإمكانية تسجيل لاعبي برشلونة تحت سقف قواعد رابطة الدوري الإسباني.

ما هو موقف ليونيل ميسي من العودة إلى برشلونة؟

الكل في برشلونة يريد عودة ليونيل ميسي، الإدارة، اللاعبون، وسائل الإعلام، الجماهير، ولكن ما موقف النجم الأرجنتيني نفسه من تلك العودة؟.

ميسي يبدو مستعدًا لسماع عروض في الصيف المقبل، لكن الأولوية بالنسبة له من الناحية العملية هي البقاء في باريس سان جيرمان، ومن المؤكد أن النادي الباريسي قدم عرضًا خرافيًا له من أجل البقاء.

لكن حال توفر كل شيء في برشلونة، من تيسير مسألة الراتب، والاعتذار عن بعض الإساءات التي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل بعض المنتمين للنادي، وتوفير كل شيء لعائلته، فسيكون ليونيل ميسي مرحبًا بالعودة إلى البيت الذي ترعرع فيه بكل تأكيد.

ما هو موقف برشلونة من عودة ليونيل ميسي؟

برشلونة يصرح بشكل علني حول أن عودة ليونيل ميسي أمر محبذ، الرئيس جوان لابورتا لم يخف ذلك على الإطلاق في كل تصريحاته.

لابورتا قال في وقت سابق إن ميسي جزء من إرث النادي، وإن عليه كرئيس للنادي أن "يحسن العلاقة من جديد بين الطرفين" في إشارة إلى إمكانية إعادته إلى صفوف البلوجرانا.

المال فقط ليس العائق .. عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة خطوة إلى الخلف!

كم تكلف عودة ليونيل ميسي خزائن برشلونة؟

لكن لا يسير كل شيء أبدًا بتمنيات كل الأطراف، لأن هناك قواعد تحكم هذه الأماني والرغبات.

برشلونة فرط في ميسي تحت ضغط مادي كبير له علاقة بسقف الرواتب الذي يعطى للاعبيه في صيف 2021-2022، وحينها كان راتب ميسي عملاقًا حتى بعد تخفيضه بنسبة تقترب من 70٪.

ولكن هذا لم يكن كافيًا لتسجيل عقد ميسي، وكان الحل الوحيد آنذاك أن يتم توقيع عقد دون مقابل مادي، وهو أمر لا تقره لوائح الليجا أيضًا، إذًا كان رحيل ميسي معادلة صفرية في ذلك التوقيت.

الآن عرف برشلونة كيف يجلب لنفسه موارد مادية سواء بالبطولات التي أحرزها (السوبر الإسباني) ولا يزال صاحب الترشيحات الأكبر في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، أو على مستوى تقليص رواتب لاعبيه وبيع أصول النادي.

أجرى برشلونة 4 حزمات اقتصادية من التدابير التقشفية في الصيف الماضي كي يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة، أطلق على كل منها اسم "الرافعة الاقتصادية" كانت كفيلة بمنح بعض الاستقرار لخزائن النادي الكتالوني.

لكن في الصيف المقبل يواجه برشلونة تحدي الإبقاء على فريقه الحالي فحسب، مع مشاكل تحيط بعقد نجمه جافي على سبيل المثال، فما بالك بإبرام تعاقد جديد ضخم مع نجم بحجم ليونيل ميسي؟!.

ميسي الذي يتقاضى أسبوعيًا في باريس سان جيرمان زهاء 1.2 مليون يورو، لن يكون بمقدور برشلونة التوقيع معه بنفس القيمة على الإطلاق، وإلا عنى ذلك التنازل عن نجوم كثيرين من الجيل الحالي للفريق، وهو ما لن يوافق عليه المدرب تشافي قطعًا.

قيمة الصفقة لن تحسمها سوى قيمة الراتب الذي يحصل عليه ميسي، لأن الأرجنتيني لن يكبد خزينة النادي الكتالوني أي مال لأنه سيكون لاعبًا حرًا بحلول الصيف المقبل.

لذلك فعودة ميسي إلى برشلونة مرهونة بتمكن برشلونة من تحصيل موارد كبيرة وقدرته على ضبط موازين الرواتب الممنوحة للاعبيه، وبعد ذلك تكون رغبة الطرفين هي الفيصل في حسم المسألة.