هل يعود بالوتيلي إلى إيطاليا؟

فيورنتينا مهتم بالتعاقد مع مهاجم ميلان وإنتر السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة لاريببليكا الإيطالية رغبة فيورنتينا في التعاقد مع ماريو بالوتيلي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

ويلعب سوبرماريو خارج إيطاليا منذ نهاية موسم 2015-2016 الذي خاضه مع ميلان معارًا من ليفربول قبل أن يبدأ مغامرته في نيس الفرنسي، ورغم تألقه في الموسمين الماضيين بإحراز 43 هدفًا مع النادي الفرنسي في جميع البطولات إلا أنه يعيش موسمًا حاليًا صعبًا إذ لم يفتتح بعد سجل أهدافه في الليج وان.

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ويبحث فيورنتينا عن مهاجم جديد لتعزيز خط هجومه في التوقف الشتوي، إذ يهدف النادي لضم مهاجم يلعب دور البديل لجيوفاني سانتوس أو يلعب بجانبه حال قرر المدرب ستيفانو بيولي اللعب بمهاجمين في الأمام، وتتضمن قائمة المرشحين اسماءً مثل لويس مورييل ومانولو جابياديني وماريوش ستيبينسكي بجانب بالوتيلي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات بين الناديين لن تكون صعبة أبدًا، إذ لا يبدو نيس متمسكًا بالمهاجم صاحب الـ28 عامًا والذي يرغب بالعودة لإيطاليا لاستعادة مستواه والعودة لتمثيل الآدزوري بقيادة روبيرتو مانشيني.