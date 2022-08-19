هل يعود إلى الأهلي مرة أخرى؟ السومة يجيب

النجم السوري يتحدث عن أسباب هبوط الأهلي

كشف السوري عمر السومة مهاجم فريق العربي القطري المعار من الأهلي السعودي، عن موقفه من العودة مجددًا إلى الراقي بعد انتهاء فترة إعارته.

ما هو موقف عمر السومة من العودة إلى الأهلي؟

خلال حواره مع صحيفة "عكاظ" السعودية، قام الصحفي الذي أجرى الحوار معه بعرض تغريدة له منذ عام 2017 مكتوب فيها: "أنا للأهلي والأهلي لي"، وسأله ماذا تعني؟ وهل ستظل؟.

رد السومة قائلًا: "هي مشاعر تجسد علاقتي بالأهلي، بل علاقة تحكي انتماء وتعكس ارتباطًا، وستظل مثبتة وثابتة في حسابي على تويتر ولن أحذفها مدى الحياة".

وتابع: "عودتي للأهلي هي الأهم، وإن احتاجني الآن فلست بعيدًا عنه، وأطالب الجماهير بدعم الفريق والوقوف بجانبه، وعبر الزمان سنمضي معًا".

ما هي أسباب هبوط الأهلي؟ السومة يجيب

قال السومة عن هبوط الأهلي: "سهل الآن أن أبرر وأكيل الاتهامات، وأحمّل أطرافًا وأنصف أخرى، ولكن هذه ليست أخلاقياتي، فنحن كلنا شركاء في هذا الهبوط".

النجم السوري تابع: "ينبغي علينا الاستفادة من الهبوط لمصلحة الأهلي التي هي الأساس، وأتمنى أن يتكاتف كل الأهلاويين من أجل إعادة النادي إلى وضعة الطبيعي، وتبادل الاتهامات لا يمكن أن يحل مشكلة أو يصحح مسارًا".

وتحول عمر للحديث عن بدايته مع العربي القطري، حيث قال: "بدايتي مع العربي جيدة من حيث الأداء وممتازة من حيث التعاطي الجماهيري والإداري والإعلامي، حيث وجدت الدعم والمساندة من الجميع، والجميع متألم من هبوط الأهلي هنا".