البرتغالي عنصر جذب في كل الرياضات..

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لا تقتصر حدود شهرة كريستيانو رونالدو على المستطيل الأخضر فحسب، بل إن شهرته تمتد إلى آفاق أخرى داخل عالم الرياضة وخارجه.

وفقًا لصحيفة "ريليفو"، كان رونالدو يجري محادثات مع WWE بشأن ظهوره في حدث "كراون جول" في الرابع من نوفمبر في المملكة العربية السعودية. لم تؤت هذه المحادثات ثمارها طيلة الفترة الماضية نظرًا لأن النصر سيلعب في نفس اليوم.

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لكن من غير المستبعد أن يظهر رونالدو مع الجماهير وسط الحدث، كما حدث في نزال أشرس رجل في العالم بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

إذا ظهر حقًا ضمن اللعبة، فسيكون النجم البرتغالي هو الأحدث في سلسلة طويلة من المشاهير والرياضيين الذين ظهروا في حلبة WWE، بما في ذلك دونالد ترامب وتايسون فيوري والعديد من مقاتلي الفنون القتالية المختلطة.

رونالدو أبرز نجوم دوري روشن حاليًا وقد أشارت بعض المصادر في وقت سابق إلى أن WWE ترغب في الاستفادة من شعبيته الجارفة وتوقيع عقد ضخم معه ليحل ضيفًا على حدث "كراون جول" في نوفمبر.

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يُشار إلى أن النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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