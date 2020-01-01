هل يريد العودة؟ كواليس مكالمة رونالدو وبيريز قبل الكلاسيكو

رونالدو كان حاضراً في انتصار الملكي على برشلونة

كشفت تقارير في إسبانيا عن فحوى ما دار بين كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قبل مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة بالليجا.

واستغل النجم البرتغالي توقف منافسات الدوري في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وتأجيل مباراة الفريق مع إنتر وتواجد في "سانتياجو برنابيو" الأحد الماضي لحضور القمة مع البلوجرانا.

صحيفة "ماركا" أوضحت أن رونالدو اتصل ببيريز الجمعة التي تسبق اللقاء وأخبره أنه يرغب بحضور المباراة، مما دفع برئيس الملكي لتجهيزات خاصة لاستقبال اللاعب.

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وذكرت الصحيفة أن بيريز قرر تجهيز مكان خاص لرونالدو ليتواجد به في الملعب، وأجلسه في جزء مخصص لشخصية ذات المستوى الرفيع نظراً لمكانته كهداف تاريخي للنادي الملكي.

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وعنونت الصحيفة أن تواجد رونالدو في البرنابيو واتصاله ببيريز يمحو الرحيل الذي وصفته بالصعب والمعقد قبل عامين، والذي أدى لتوتر العلاقات بين الطرفين.

واستمر وجود رونالدو في العاصمة الإسبانية لمدة يومين، وبعدها عاد مجدداً إلى تورينو، ومنها سافر إلى البرتغال بعد تعرض والدته لوعكة صحية، ثم عاد مجدداً إلى إيطاليا.

ويستعد رونالدو للعودة مجدداً لأجواء اللقاءات المحلية عندما يستضيف يوفنتوس إنتر مساء الأحد لحساب اللقاءات المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من السيري آ.