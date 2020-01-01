رئيس إنتر يوجه رسالة إلى برشلونة وريال مدريد

تصريحات قوية من كبير النيراتزوري

وجه ستيفن زهانج، رئيس إنتر، رسالة بخصوص وجود اهتمام من قبل ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع نجم فريقه لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل.

ولم يخف برشلونة على لسان مسؤوليه أو نجومه الاهتمام بالتعاقد مع الهداف الأرجنتيني، بينما ذكرت تقارير أن رئيس مدريد فلورنتينو بيريز معجب باللاعب.

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وعلق زهانج في حوار مع "FInancial times" قائلاً: "إنتر لن يبيع أي من اللاعبين الموهوبين بحوذته، نريد الحفاظ على نجومنا وجذب أفضل المواهب بالعالم".

وأضاف: "منذ أن قامت سونينج بشراء إنتر وهناك طفرة وتحول مباشر، العائدات ارتفعت للضعف أو ثلاثة أضعاف عن سنوات ماضية، وهناك تقدم كبير على صعيد التسويق".

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صحيفة "لاجازيتا" علقت على التصريحات وقالت إن الرئيس الصيني لا يريد بيع نجومه لأنه يرى أن الوقت الآن هو الأنسب من أجل عودة الفريق لطريق الانتصارات، ولن يحدث الأمر بالتفريط في نجومه.

لاوتارو نفسه كان قد علق على اهتمام برشلونة في وقت سابق، وقال إنه فخر كبير أن يهتم به كبار الأندية، والأمر يبرهن على مدى التطور الذي حدث له الآونة الماضية.

ويستعد لاوتارو رفقة إنتر لمجابهة يوفنتوس مساء الأحد في قمة لقاءات الدوري الإيطالي المؤجلة عن الأسبوع الفائت بعد تفشي فيروس كورونا بالبلاد.