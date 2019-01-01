هل يرد إيكاردي على رفض ريال مدريد لضمه؟

كواليس الصفقة تظهر للصحافة..

يستعد ريال مدريد لمباراة من العيال الثقيل، عندما يستضيف باريس سان جيرمان في إطار الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والأعين كلها منصبة على الثنائي نيمار وكيليان مبابي.

ارتبط اسم الميرينجي كثيرًا بضم مبابي على وجه الخصوص، وحتى الآن لا تتوقف الشائعات حول الأمر، في الوقت الذي كان فيه أيضًا اسم نيمار مطروحًا في أكثر من مرة للانضمام إلى ملعب السانتياجو برنابيو.

لكن، ماذا عن ماورو إيكاردي، والذي انضم حديثًا هذا الصيف إلى البي آس جي قادمًا من إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند أحقية الشراء للنادي الباريسي؟ والذي كان في فترة يُنظر له على أنه خليفة كريم بنزيما الذي سيطوّر ويحسن الهجوم المدريدي.

بحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" فإن الدولي الأرجنتيني حاول على مدار آخر عامين بكل ما أوتي من قوة أن يظفر بقبول إدارة فلورنتينو بيريز من أجل الانضمام إلى كتيبة زين الدين زيدان، لكن الأمر لم تسر على ما يرام بالنسبة له.

توخيل يصدم نيمار بقرار غير متوقع أمام ريال مدريد

واندا، زوجة إيكاردي ووكيله أعماله، تواجدت في أكثر من مناسبة داخل مدريد، وقادت مفاوضات جادة مع إدارة الملكي من أجل أن ينتقل زوجها للريال، غير أن السمة التي ميزت هذه المفاوضات هي السلبية والممثلة في إطالة أمد التفاوض من قبل الإدارة الإسبانية..

كما أكدت ماركا أن اسم إيكاردي قد طُرِح خلال قمة ثلاثية بين بيريز وزيدان وخوسيه أنخيل سانشيز في أبو ظبي عام 2017، لكن ظل القلق حاضرًا من انضباط اللاعب وعقليته التي سببت أزمات كثيرة له مع الإنتر رغم كونه النجم الأول للنيراتزوري حينها.

في نهاية المطاف وفي هذا الصيف، انضم إيكاردي إلى باريس سان جيرمان، ويعيش حالة مميزة جدًا مع كتيبة توماس توخيل، حيث سجل 10 أهداف خلال 11 مباراة بين بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز باريس بثلاثة أهداف نظيفة.