توخيل يصدم نيمار بقرار غير متوقع أمام ريال مدريد

مفاجأة صادمة تنتظر نيمار قبل التوجه إلى "سانتياجو بيرنابيو"

علم Goal، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، يُحضر مفاجأة صادمة لنجمه البرازيلي نيمار جونيور، قبل التوجه إلى "سانتياجو بيرنابيو" مساء اليوم، للاصطدام بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الأيام والساعات الأخيرة الماضية، عودة التوتر بين أغلى لاعب في العالم ومدربه الألماني، على خلفية لحظة اعتراض صاحب الـ27 عامًا على قرار استبداله بكيليان مبابي في الشوط الثاني أمام ليل.

وظهر اليوم الثلاثاء، علمنا من مصادرنا، أن مدرب بوروسيا دورتموند السابق، سيصدم نيمار باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض قمة "البيرنابيو".

ويأتي هذا القرار غير المتوقع بالنسبة لساحر "الماراكانا"، بعد ساعات من التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها توخيل للإذاعة الفرنسية، وأكد خلالها أن لاعبه البرازيلي أحيانًا يظهر بصورة مستفزة داخل المستطيل الأخضر.

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ومن حين لآخر، تحوم الشكوك حول مستقبله في "حديقة الأمراء"، وذلك منذ انتهاء شهر العسل بينه وبين رئيس النادي ناصر الخليفي في فصل الصيف الماضي، والذي مهد لفكرة عودته إلى برشلونة مرة أخرى، لولا عدم اتفاق الناديين على السعر النهائي للصفقة.

وبنسبة كبيرة، سيبدأ توخيل قمة الريال بهذه التشكيلة، كيلور نافاس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي بيرنات، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، توماس مونييه، وثلاثة في الوسط ماركو فيراتي، إندريسا جاي وماركينيوس، وفي الأمام الثلاثي كيليان مبابي، ماورو إيكاردي وإدينسون كافاني.

الجدير بالذكر أن الفريق الباريسي سيخوض المباراة وهو في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة في أول أربع مباريات، بفارق خمس نقاط كاملة عن مضيفه الإسباني.